Cadáver é encontrado no Povoado Cabo do Pasto, em Igreja Nova

No final da tarde deste sábado, 19 de dezembro, policiais do 11º BPM receberam a informação que havia um corpo, já sem vida, do sexo masculino, em meio a um canavial no Povoado Cabo do Pasto, no município de Igreja Nova.

Chegando lá, os policiais verificaram que a denúncia e verdadeira. Os militares acionaram o Instituto de Criminalística e o IML para recolhimento do cadáver, para realização dos exames cadavéricos e em seguida liberação para sepultamento.

A Polícia Militar de Alagoas informou também que o homem encontrado trajava camisa vermelha, não portava nenhum documento de identificação e que supostamente foi vítima de homicídio, porém só após todos os procedimentos cabíveis é que vai definir a causa da morte da vítima.

Foto: Whatsapp