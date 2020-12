Cadê o Kelvin? Com lesões, atacante tem futuro indefinido no Botafogo

Kelvin foi uma das apostas do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo para 2020. Livre no mercado após deixar o Avaí, o atacante chegou sem custos ao Alvinegro com um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Até aqui, contudo, a passagem do jogador de 27 anos pelo clube de General Severiano tem sido apagada.

O camisa 37 entrou em campo apenas cinco vezes pelo Botafogo, acumulando 187 minutos dentro das quatro linhas. Entre partidas no banco e duas oportunidades como titular, Kelvin vem convivendo com problemas musculares no clube carioca.

O atacante ainda não treinou com todo o grupo do Alvinegro, por exemplo, justamente por um problema físico. Em outubro, ele havia ficado fora da partida contra o Goiás, no Nilton Santos, por um desconforto na coxa. Os problemas de lesão, que perseguem o jogador há anos, voltaram a incomodá-lo no Botafogo.

Kelvin faz trabalho de recuperação e fisioterapia para tentar voltar a treinar com o grupo. O atacante trabalha para ser opção para o treinador Eduardo Barroca nos últimos compromissos do ano.

A última vez que Kelvin entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, no dia 8 de novembro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, o jogador tem mais de um mês que nem sequer é relacionado para um duelo do Alvinegro.

A diretoria do Alvinegro, pelo contrato feito durante a assinatura, tem a opção de rescindir o contrato de Kelvin no dia 31 de dezembro sem custos. Os dirigentes do Botafogo ainda não tem absoluta certeza se continuarão com o jogador – até lá, o Alvinegro ainda tem dois compromissos pelo Brasileirão: diante de Coritiba, no Couto Pereira, e Corinthians, no Nilton Santos.