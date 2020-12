Convidado por Raquel Freestyle, Cafu esbanjou categoria e habilidade no desafio Skills Challenge do FIFA 2021. Mesmo aposentado, o capitão do penta com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 mostrou que ainda está com o pé calibrado. Confira no vídeo acima o desafio que a dupla teve que encarar e saiba quem levou a melhor!

(Foto: Reprodução/DAZN)