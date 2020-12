Caio Coppolla pediu demissão da CNN e foi para a RedeTV!? Saiba os detalhes · .

A audiência de Sikêra Jr. ficou empolgada quando o apresentador do Alerta Nacional afirmou, nesta segunda-feira (14), que a RedeTV! havia contratado Caio Coppolla, atualmente funcionário da CNN Brasil. Embora tenha causado certo frisson nas redes sociais, a informação não procede.

A RedeTV! foi categórica ao afirmar ao . que o youtuber não foi contratado. E a CNN Brasil disse que ele não pediu demissão e tampouco tem o interesse de romper seu contrato; ainda sustentou que ele segue em seu quadro de funcionários.

Mas por qual razão Sikêra divulgaria ao vivo uma fake news a respeito de sua emissora no próprio programa? A reportagem apurou que de fato há uma movimentação nos bastidores por parte dos amigos de Coppolla para que ele reforce o time do Opinião no Ar, apresentado por Luís Ernesto Lacombe.

Recentemente, Coppolla participou de um almoço com executivos da emissora e foi apresentado a Sikêra, que se empolgou com a possibilidade de o youtuber ser contratado. As conversas ainda estão em estágio embrionário, mas o apresentador do Alerta Nacional queimou a largada.

O youtuber está fora do ar há alguns dias na CNN Brasil, já que o quadro O Grande Debate foi suspenso durante tempo indeterminado. Descontente, ele tem articulado com seus contatos a possibilidade de sair do canal de notícias.

Coppolla vem negociando seu retorno à rádio Jovem Pan, de onde pediu demissão no fim do ano passado após ser contratado pela CNN. As conversas estão avançadas e só não foram concluídas pelo fato de o youtuber ter um contrato de exclusividade com o canal, que também ocupa uma generosa faixa na programação da rádio Transamérica.

As conversas com a RedeTV! ainda estão em estágio inicial. Caio tem como seu principal aliado Rodrigo Constantino, que recentemente foi demitido da Jovem Pan e da Record após dizer que não denunciaria um hipotético estupro de sua filha, dependendo das condições em que o crime tivesse ocorrido.

Ele perdeu o emprego em cinco lugares após essa declaração, mas acabou sendo absorvido pela RedeTV! para reforçar a bancada conservadora do Opinião no Ar.

Constantino e Coppolla são amigos de longa data, desde os tempos de Jovem Pan. O youtuber tem uma legião de seguidores nas redes sociais, que o acompanham em todas as plataformas em que omite suas opiniões políticas.

Infeliz na CNN por não se sentir respeitado e por não ter amigos, ele vem articulando sua saída. Mas até o momento, RedeTV! e Jovem Pan não o contrataram. E ele segue como funcionário do canal de notícias.