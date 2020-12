Caio fracassa no casamento e é abandonado por Leila · .

Apesar de Caio (Rodrigo Lombardi) ser bem-sucedido na carreira em A Força do Querer, o amor é seu ponto fraco. Na novela das nove da Globo, o advogado descobrirá que Leila (Lucy Ramos) decidiu se separar dele de uma maneira cruel. Na volta para casa após um dia de trabalho, o irmão de Heleninha (Totia Meireles) encontrará o apartamento vazio e um bilhete de adeus.

O fim do casamento do engravatado está previsto para acontecer a partir do próximo dia 25 no folhetim de Gloria Perez. Porém, apesar de o primo de Eugênio (Dan Stulbach) ficar em choque com a atitude da mulher, o fracasso da relação já está decretado desde que Caio voltou ao convívio com Bibi (Juliana Paes).

O tio de Yuri (Drico Alves) tirou a ex-noiva da pindaíba ao lhe dar uma casa para morar e fez parte da defesa de Rubinho (Emilio Dantas). Com isso, o ex-casal voltou a se encontrar algumas vezes, e o fogo da paixão acendeu. Entretanto, a personagem de Juliana Paes optou por não insistir nas investidas do ex-noivo para ficar ao lado do marido bandido.

Orgulhoso, Caio até chamou Bibi para ver seu enlace com Leila, mas o tiro saiu pela culatra. Deslumbrante, a protagonista da novela apareceu na cerimônia da união civil dele e chamou a atenção de todos. E o filho de Garcia (Othon Bastos) ficou emocionado com a presença da ex-noiva.

Porém, o destino do assessor do secretário de Segurança Pública pode mudar com uma decisão de Leila. Na calada da noite, a personagem de Lucy Ramos resolverá sair do apartamento em que mora com o advogado. “Leila?”, gritará o bonitão ao abrir a porta de casa.

Sem resposta, o primo de Eurico (Humberto Martins) irá até o quarto e encontrará um bilhete jogado na cama. “Preciso de um tempo”, estará escrito na mensagem de despedida. Em seguida, o confidente de Joyce (Maria Fernanda Cândidos) procurará pelos objetos pessoais da companheira e verá que o guarda-roupa está vazio. Assim, Caio se dará conta foi abandonado.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

