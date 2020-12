Caio pisa gostoso em Bibi e dá o troco por traição nojenta · .

Cansado de ver Bibi (Juliana Paes) se afundando no mundo do tráfico, Caio (Rodrigo Lombardi) dirá algumas verdades para a ex-noiva em A Força do Querer. O advogado da novela das nove flagrará a manicure voltando do Morro do Beco e se sentirá traído por ela. Ele defendeu Rubinho (Emilio Dantas) quando o bandido ainda estava preso. “Te ajudei demais”, dirá.

“Você se adaptou bem à vida no Morro”, comentará o irmão de Heleninha (Totia Meireles) ao ver Bibi chegando em casa na garupa da moto de um comparsa de Sabiá (Jonathan Azevedo). A mãe de Dedé (João Bravo) se fará de desentendida e retrucará que não compreendeu a alfinetada.

“Só porque eu tava na moto? Quem anda de moto tá no morro?”, questionará a filha de Aurora (Elizangela), fingindo não ter culpa no cartório. No entanto, o marido de Leila (Lucy Ramos) não cairá no papo e dará um indício de que sabe muito bem o que a personagem anda fazendo.

“Qual é a sensação de ter sua casa invadida hoje? Devolvida pela polícia?”, questionará o assessor de Segurança Pública, nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda (28).

A essa altura da trama, Jeiza (Paolla Oliveira) terá coordenado uma missão no Morro do Beco e um dos policiais terá invadido o barraco de Bibi e Rubinho. Flagrada, a amiga de Ritinha (Isis Valverde) questionará o motivo da investigação: “É você que tá se colocando nessa posição”, retrucará

Vitimismo

“Por quê? Por que eu não deixei um homem que está em uma posição difícil?”, indagará a nova amiga de Alessia (Hylka Maria). Ainda decepcionado com a ex, o profissional alertará que a manicure poderá ser presa por associação ao tráfico.

“Aquela pena não foi justa, Caio. Você sabe que o Rubinho só foi mais um desavisado que achou que ficaria de fora de tudo aquilo, fazendo uma coisinha ali, um negocinho aqui”, responderá a personagem de Juliana Paes, acreditando que o marido foi vítima de uma armação da polícia.

Indignado com a obsessão de Bibi, o personagem de Rodrigo Lombardi enterrará de vez a relação com a mulher. “A única coisa que eu sei é que te ajudei demais”, dirá. Porém, a morena não aguentará o sermão calada.

“É, eu também já fiz muito por você. Você não imagina o quanto”, soltará a filha de Aurora, encerrando a discussão.

