Caio Ribeiro cancela evento para 1.500 pessoas após repercussão negativa de festa de Neymar

O comentarista Caio Ribeiro, que promove anualmente uma edição do evento ‘Caioba Soccer Camp’ precisou cancelar de última hora o evento de 2021, que seria realizado entre 9 e 18 de janeiro em um hotel de luxo na Bahia. A informação foi publicada pelo portal ‘R7’.

Segundo o portal, Caio precisou tomar a decisão de cancelar o evento após intermédio da Globo, que vem promovendo criticas a Neymar por uma festa de Ano Novo, que foi negada pela assessoria do jogador. Caio também emitiu comentários sobre o evento do craque, o que agravaria a situação.

– Eu sempre sou um pouquinho mais prudente na hora de analisar essas coisas. Eu espero que ele se pronuncie, que venha a público e desminta. O que eu posso controlar é a minha família e o meu ambiente. A minha família, eu protejo de melhor maneira que eu puder. Se ele quer fazer alguma festa ou se vai para alguma festa, o risco é dele, e ele vai arcar com as consequências – disse Caio Ribeiro no programa “Bem, Amigos” da última segunda-feira.

O ‘Caioba Soccer Camp’ reuniria 500 famílias, cerca de 1.500 pessoas. O pacote para participação no evento não é barato: R$ 11 mil por sete dias de evento, sem passagens aéreas inclusas. O evento reúne crianças e adolescentes e promove atividades de entretenimento envolvendo futebol e games.