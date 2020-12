Caio Ribeiro vê evolução no Palmeiras e aponta: ‘É o grande favorito para levar a Libertadores’

O comentarista Caio Ribeiro apontou o Palmeiras como o grande favorito para ganhar a Libertadores desta temporada. Para ele, o time está em uma evolução desde a chegada do técnico Abel Ferreira e está a vontade em campo, principalmente no Allianz Parque.

– Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito para levar a Libertadores. Nesse momento, eu vejo o Palmeiras numa evolução muito grande desde a chegada do Abel. Não estou analisando camisa, tamanho, história, mas o momento – disse Caio durante o programa “Bem, Amigos!”, do SporTV, na última segunda.

– Tem um detalhe que acho que as pessoas não estão se atentando: o Palmeiras se acostumou a jogar no sintético, e o sintético faz diferença. O Palmeiras está muito a vontade. O time é bom, assimilou as ideias do Abel de maneira muito rápida e tem o fator campo – completou.

Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Libertad (PAR) na última semana pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, em Assunção. Nesta noite, as equipes se enfrentam pelo jogo de volta no Allianz Parque, às 21h30, em busca da vaga nas semifinais. O clube paulista tem a vantagem do empate sem gols.