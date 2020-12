Caiu! Instagram não funciona no Android nesta sexta-feira (18)

O Instagram está apresentando problemas na tarde desta sexta-feira (18). O aplicativo da rede social parece estar sofrendo algum tipo de instabilidade alguns em smartphones Android. Modelos com iOS parecem não estar sofrendo com a falha.

Em muitos casos, o app fica congelado na tela inicial, sem mostrar qualquer informação do feed, stories ou outros elementos. Outros usuários ainda relatam que o app está fechando sozinho, mostrando a mensagem: “O Instagram apresenta falhas continuamente”.

Me: I don’t care if I don’t have friends. I have Instagram and it’s so much fun. I don’t need anyone.

Instagram: ????#instagramdown #Instagram #instagramcrashing pic.twitter.com/spHgRdTQMe

— thatclichedstory (@shahahaeda) December 18, 2020