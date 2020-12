Caiu! Rodrigo Santana é demitido do Coritiba

Chegou ao fim a passagem de Rodrigo Santana no Coritiba. Após o revés para o Sport na Ilha do Retiro, neste domingo, a diretoria do Coxa se reuniu com o treinador e decidiu pela sua saída.

Confira a tabela e a classificação do Campeonato Brasileiro

Durante a sua passagem pelo Verdão, Rodrigo Santana dirigiu o time em seis oportunidades, com dois empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 11%.

Agora, com o cargo livre a diretoria promete ir ao mercado encontrar um novo técnico. Enquanto isso, o auxiliar Pachequinho assume as funções.

Troca de Técnicos



Rodrigo Santana é o terceiro técnico do Coritiba em 25 rodadas. Antes dele, o time foi comandado por Eduardo Barroca e Jorginho.