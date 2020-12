Caixa abre 755 agências neste sábado para auxílio emergencial

Neste sábado (05), a Caixa Econômica Federal (CEF) irá abrir 755 agências espalhadas por todo o Brasil. Essa abertura durante o fim de semana acontece para atender beneficiários do auxílio emergencial de R$ 300 e de R$ 600.

Como aconteceu habitualmente quando abriu aos fins de semana, as agências da Caixa ficarão funcionando das 8h às 12h. Poderão sacar o auxílio hoje os beneficiários que nasceram em novembro e em dezembro e dos ciclos 3 e 4. Com isso, a movimentação ficará disponível hoje para 7 milhões de brasileiros em todo o país;

De acordo com a Caixa Econômica Federal, este grupo recebeu R$ 5,6 bilhões em pagamento. Do total, R$ 2,4 bilhões foram de parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e os demais R$ 3,2 bilhões foram do auxílio de R$ 300, a prorrogação do programa.

Ainda de acordo com a Caixa, não é necessário chegar antes das 8h a uma agência. Quem aparecer no local durante o horário de funcionamento, entre 8h e 12h, terá atendimento garantido.

Os saques ficarão disponíveis hoje para quem nasceu em novembro, se cadastrou pelo site ou app, tem inscrição no Cadastro Único e recebeu pagamento nos dias 29 de outubro e 18 de novembro. Já os nascidos em dezembro poderão fazer o site após terem feito cadastro pelo site ou app, serem trabalhadores do Cadastro Único e terem recebido o pagamento em conta poupança nos dias 1 e 20 de novembro.

A lista completa de agências da Caixa que abrem neste sábado pelo Brasil pode ser conferida no site oficial do banco.

Saque do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro