CAIXA: aplicativo libera financiamento habitacional; veja como fazer

A Caixa disponibilizou uma nova modalidade de contratação de financiamento habitacional por meio do aplicativo “Habitação Caixa”, disponível para aparelhos Android e iOS.

Para solicitar o financiamento, uma simulação de crédito precisa ser realizada. Nesta etapa, podem ser ajustados os valores de entrada, o prazo, a taxa de juros, o sistema de abatimento de valores e a prestação máxima pretendida. Em seguida, o usuário deve realizar o seu cadastro e dos demais participantes da proposta. Todo o processo é realizado virtualmente.

Após o envio dos documentos solicitados, o usuário poderá verificar as etapas da proposta, conferindo se há alguma pendência e o resultado da avaliação de crédito. O boleto para o pagamento da tarifa inicial de avaliação do imóvel também poderá ser acessado, e o solicitante poderá conferir o resultado do laudo.

Ainda, poderá ser acompanhada a liberação de recursos da conta do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em caso de utilização como entrada no financiamento.

Através do aplicativo, o usuário poderá conferir outras funções, como: emissão de boleto, alteração de dados do contrato, amortização do financiamento, inclusão de débito automático, liquidação antecipada, uso do FGTS, declaração anual de quitação de débitos, demonstrativo de valores pagos e extrato para imposto de renda.