CAIXA confirma mais 2 dias extras de pagamentos do auxílio emergencial

O auxílio emergencial, pago durante a pandemia para amenizar os impactos econômicos causados pela Covid-19, chega em sua reta final de pagamentos. No entanto, a Caixa Econômica Federal, instituição responsável por gerir os pagamentos do programa, tem mais dois dias de pagamentos do último calendário.

Na segunda-feira, 28 de dezembro, o banco fará o pagamento aos aniversariantes do mês de novembro. Já na terça-feira, 29 de dezembro, os nascidos em dezembro receberão o último pagamento de 2020.

O chamado Ciclo 6 (última etapa), com valores de R$ 300 da 9ª parcela, serão depositados pela Caixa na conta digital dos aprovados. O valor será liberado na conta digital da Caixa Econômica Federal, que poderá ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

Calendário completo de dezembro – Auxílio de R$300 e R$600

28 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de novembro recebem o pagamento do ciclo 6.

29 de dezembro (terça-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem o pagamento do ciclo 6.

E assim se encerra o pagamento do auxílio emergencial oficialmente divulgado pelo governo. Como mencionado anteriormente, o saque em dinheiro do ciclo 6 assim como do ciclo 5 será liberado no mês de janeiro.

O que está sendo pago em dezembro:

Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro

para em espécie e transferência bancária para Liberado o ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro

para em espécie e transferência bancária para Liberado o ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro

para em conta poupança social digital para Liberado o ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

para em espécie e transferência bancária para Liberado o ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro

para em conta poupança social digital para Liberado o ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro

