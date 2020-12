CAIXA confirma parcelas de até R$ 4.800 do auxílio emergencial

Nas últimas parcelas de pagamentos do auxílio emergencial, os beneficiários poderão receber parcelas que variam entre R$ 300 e R$ 4.800.

Antes, previsto para ser pago em três parcelas no valor de R$ 600, o auxílio emergencial foi prorrogado por mais dois meses, totalizando cinco parcelas no valor de R$ 600.

Em setembro, o governo anunciou mais uma prorrogação, a qual liberou mais quatro parcelas no valor de R$ 300, chegando a nove parcelas no total. As mães chefes de família têm o direito à cota dupla (de R$ 600 ou R$ 1.200).

De acordo com o cronograma de pagamentos divulgado pelo Ministério da Cidadania, nem todos os beneficiários receberão as nove parcelas do auxílio emergencial, mesmo que atendidas às regras do programa. Receberá todas as parcelas o beneficiário que obteve a parcela em abril. Quem obteve a primeira parcela do benefício em maio terá direito de receber oito, e assim sucessivamente.

O governo anunciou, no final de outubro, um novo lote para 95 mil novos aprovados no auxílio de R$ 600. Os novos beneficiários têm direito às parcelas de R$ 600 e mães chefes de família recebem a cota em dobro.

Pelo fato de o programa ter o prazo de pagamento até 31 de dezembro, algumas parcelas serão pagas simultaneamente. Portanto, os beneficiários poderão sacar até quatro parcelas de uma vez, totalizando o valor de R$ 2.400 ou R$ 4.800.

Nesse caso, vale ressaltar que os novos aprovados terão direito a apenas cinco parcelas de R$ 600 e não receberão as parcelas residuais de R$ 300.

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

De acordo com o Governo, quem contestou via plataforma digital entre 20 de julho e 25 de agosto, e for considerado elegível, receberá no total 4 parcelas de R$ 600, começando a partir do Ciclo 3.

Dessa forma, essas pessoas não terão direito a nenhuma parcela do chamado auxílio emergencial residual, de R$ 300.

Mulheres chefes de família têm direito a duas cotas:

as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200,

as quatro últimas parcelas são de R$ 600.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 1º/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 1º/dez 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

