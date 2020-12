Caixa cria poupança digital para pagamento do abono salarial do PIS

O pagamento do abono salarial do PIS 2020/2021 será feito pela Caixa Econômica Federal pelo aplicativo Caixa Tem, nos casos em que trabalhadores não possuem conta no banco. Esse abono diz respeito às declarações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do ano-base 2019 e que foram entregues fora do prazo ou tiveram retificação até dia 30 de setembro de 2020.

A partir de hoje, terça-feira (08), os trabalhadores terão conta poupança social digital da Caixa abertas automaticamente e de forma gratuita para receber o benefício. Por isso, não será necessário apresentar documentos ou comparecer a uma agência para abrir a conta. O recebimento começará por quem tem direito ao abono salarial do PIS 2020/2021 e nasceu entre julho e novembro.

Já quem nasceu entre dezembro e junho segue o calendário atual, com base no mês de nascimento. Quem nasceu em dezembro recebe no dia 15 deste mês. Quem nasceu entre janeiro e fevereiro, recebe em 19 de janeiro. Quem nasceu em março e abril, recebe dia 11 de fevereiro. Quem nasceu em junho e julho, no dia 17 de março.

O abono salarial paga entre R$ 88 e R$ 1.045; o valor varia de acordo com a quantidade de meses que o trabalhador esteve em exercício no ano-base 2019. Quando depositado, o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas, boletos e compras. O dinheiro também poderá ser sacado ou poderá ser feita transferência.

Quem tem direito ao abono salarial 2020/2021?

O abono salarial 2020/2021 será pago aos trabalhadores inscritos no PIS há ao menos cinco anos e que tenham trabalhado de carteira assinada por ao menos 30 dias ano passado, com remuneração por mês de até dois salários mínimos.

O empregador também deve ter informado os dados do empregador corretamente na Rais ou eSocial, de acordo com a categoria da empresa.

O benefício é pago a trabalhadores com vínculo com entidades e empresas privadas. Quem trabalha no setor público tem inscrição no Pasep e recebe o pagamento no Banco do Brasil.

O trabalhador pode consultar se tem direito ao abono, bem como o valor, pelo aplicativo Caixa Trabalhador, pelo telefone 0800-726-0207, do Caixa ao Cidadão, e pelo site www.caixa.gov.br/abonosalarial.