CAIXA libera desconto de 25% a 50% em parcelas do financiamento; VEJA

A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou o fim da medida que pausa os pagamentos do financiamento imobiliário. A partir de agora, o banco vai permitir a retomada das parcelas, mas de forma parcial, com descontos de até 50%.

Em março, a Caixa, por conta da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, suspendeu totalmente o pagamento do financiamento imobiliário. A medida foi prorrogada por três vezes, totalizando, ao todo, 180 dias de suspensão.

No entanto, agora, o banco não vai mais disponibilizar uma suspensão completa do benefício. A instituição adotará a possibilidade de pagamento parcial das parcelas, em duas linhas de crédito:

Desconto de 25% por seis meses

por seis meses Desconto de 50% por três meses

O banco destaca que o caso de cada cliente precisa ser analisado separadamente para fornecimento do desconto.

A partir de outubro, a Caixa reduziu os juros para o novo financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O percentual será de até 5%. O sistema vai conceder mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário.

Caixa anunciou nova redução da taxa de juros para financiamento da casa própria

A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou que vai reduzir o percentual das taxas cobradas sobre financiamento da casa própria. Agora, no financiamento com recursos do SBPE, a linha indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR + 6,25% e máxima de TR + 8% ao ano, queda de até 0,5 ponto percentual.

Além disso, o banco confirmou o aumento do programa de carência na compra de imóveis novos e a opção de pagamentos parciais de prestações por até seis meses.

Em outubro, o banco atingiu a marca histórica de R$ 500 bilhões em crédito habitacional. De acordo com informações da Caixa, as medidas acontecem para estimular o setor e ajudar a amenizar o impacto econômico causado pela pandemia.

Segundo informações da Caixa, o saldo da carteira de crédito habitacional do banco cresceu 13,4% desde janeiro de 2019, quando totalizava R$ 441 bilhões.