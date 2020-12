Caixa LIBERA empréstimos de até R$50 mil via maquininhas; veja como

A Caixa Econômica Federal confirmou que iniciou o programa emergencial de acesso à crédito para capital de giro para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

As microempresas darão como garantia os recebíveis de vendas futuras tomadas por máquinas de pagamento digital, as populares “maquininhas”.

A linha de crédito Peac Maquininhas tem orçamento de R$ 10 bilhões e faz parte das medidas tomadas pelo governo no enfretamento da pandemia. O programa visa cobrir contratações até o final do ano.

De acordo com informações da Caixa, os empréstimos terão valor máximo do empréstimo limitado a R$ 50 mil. A linha de crédito é isenta de tarifa de contratação (TAC), tem juros fixos de 6% ao ano, seis meses de carência e 30 meses de parcelas para o pagamento da dívida.

Ainda, o banco informa que valor máximo do crédito concedido a cada empreendedor será o dobro da média mensal de recebíveis nas maquininhas de cartão no período de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e não poderá passar dos R$ 50 mil.

Como garantia, a empresa deve realizar, obrigatoriamente, a cessão fiduciária de 8% de seus direitos creditórios de transações futuras realizadas por meio das vendas com máquinas de pagamento digital até o valor do pagamento da operação ser quitado.

Caixa quer abrir NOVO banco digital em 2021 para pagar benefícios sociais

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, um novo banco digital será lançado a partir de 2021. Durante apresentação dos resultados do banco no terceiro trimestre, o gestor confirmou que a nova instituição financeira será separada da Caixa e passará por processo de abertura de capital (venda de ações) no Brasil e no exterior.

Vale destacar que, para criação do novo banco digital, será necessário aprovação por parte do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa.

“Estamos discutindo internamente. Há um consenso que esse é um ponto chave para o futuro da Caixa Econômica Federal. Já há uma conversa inicial no conselho de administração e algumas conversas no Banco Central”, disse Guimarães.

De acordo com Guimarães, a expectativa é pela aprovação para lançar o banco em seis meses. Segundo ele, a nova instituição, que possui 100 funcionários, vai contar no início da operação com 105 de contas digitais abertas pela Caixa.

Veja também: SAIU! Caixa paga 8ª parcela do auxílio de R$ 300 para ESTE grupo hoje