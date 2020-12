CAIXA: NOVO banco digital LIBERADO para pagamento de TODOS os benefícios; cadastre-se

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, um novo banco digital será lançado a partir de 2021. Durante apresentação dos resultados do banco no terceiro trimestre, o gestor confirmou que a nova instituição financeira será separada da Caixa e passará por processo de abertura de capital (venda de ações) no Brasil e no exterior.

Vale destacar que, para criação do novo banco digital, será necessário aprovação por parte do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa.

“Estamos discutindo internamente. Há um consenso que esse é um ponto chave para o futuro da Caixa Econômica Federal. Já há uma conversa inicial no conselho de administração e algumas conversas no Banco Central”, disse Guimarães.

De acordo com Guimarães, a expectativa é pela aprovação para lançar o banco em seis meses. Segundo ele, a nova instituição, que possui 100 funcionários, vai contar no início da operação com 105 de contas digitais abertas pela Caixa.

Serviços do novo banco digital

Segundo o presidente, o novo banco digital ofertará, principalmente, três serviços:

pagamento de benefícios sociais;

liberação de microcrédito para, no mínimo, 10 milhões de clientes; e

crédito imobiliário para famílias de baixa renda.

“No financiamento habitacional de baixa renda, são mais 5 milhões de clientes que terão o uso do aplicativo [Caixa Tem] para pagar boletos, contas”, disse.

Atualmente, os benefícios sociais são pagos por meio da poupança social digital. Os beneficiários poderão movimentar recursos por meio do aplicativo Caixa Tem. São 35 milhões de beneficiários que usam o aplicativo.

Caixa Tem

O CAIXA Tem, aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviço sociais e a diversas transações bancárias, movimenta recursos de benefícios importantes, como, por exemplo, o auxílio emergencial, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o Benefício Emergencial (BEm).

Além disso, o aplicativo permite compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio app e, também, compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

No que se refere ao recebimento de benefício, primeiramente o valor é creditado no Caixa Tem para, em seguida, ser liberado o saque em espécie. A liberação geralmente ocorre em semanas. No entanto, muitos cidadãos se queixam da dificuldade e tempo de espera em retirar o dinheiro antes do dia do saque.