CAIXA paga 1ª, 2ª e 3ª parcelas do auxílio de R$300; VEJA quem pode

Neste domingo, 06 de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) libera novas parcelas do auxílio emergencial de R$300. O beneficiário poderá receber a parcela conforme o mês em que teve o seu cadastro aprovado. São, ao todo, 3 parcelas diferentes: 6ª, 7ª e 8ª parcelas do auxílio emergencial, ou a 1ª, 2ª e 3ª parcelas da prorrogação com valor de R$300.

Veja qual parcela você poderá receber:

6ª parcela do auxílio emergencial / 1ª parcela de R$300

Os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em junho atualmente seguem calendário de pagamento da primeira parcela de R$ 300. Ainda este mês, este grupo receberá o pagamento da segunda e última parcela de R$ 300.

A prorrogação de R$ 300 é paga em até quatro parcelas, a depender de quando o beneficiários foi aprovado no programa. Apenas um grupo, o que foi aprovado em abril, receberá todas as parcelas da prorrogação.

Os trabalhadores que nasceram em setembro recebem o pagamento da primeira parcela de R$ 300 neste domingo (06). No dia 20 de janeiro, o grupo poderá fazer saque e transferência do valor do auxílio desta parcela para outras contas.

Os pagamentos seguem até o dia 12 de dezembro. Já os saques e transferências serão liberados até dia 27 de janeiro do ano que vem. Veja todas as datas abaixo.

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saques

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro

6ª parcela do auxílio emergencial / 2ª parcela de R$300

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 está sendo paga para quem começou a receber o programa original, de R$ 600, em maio. Estes beneficiários ainda receberão a terceira parcela de R$ 300 em dezembro. O grupo não terá direito apenas à quarta parcela da prorrogação.

O atual ciclo de pagamento do auxílio termina de ser pago dia 12 de dezembro. Os saques e transferências serão liberados ano que vem.

Neste domingo (06), quem nasceu em setembro receberá o pagamento da segunda parcela de R$ 300. O valor poderá ser sacado ou transferido para outra conta a partir de 20 de janeiro.

Confira o calendário completo de pagamento e de saque e transferência do auxílio emergencial.

7ª parcela do auxílio emergencial / 3ª parcela de R$300

A terceira e penúltima parcela do auxílio emergencial de R$ 300 está sendo paga atualmente para quem começou a receber o programa em abril. Junto aos beneficiários do Bolsa Família, esse é o único grupo que tem direito a todas as quatro parcelas da prorrogação.

Os beneficiários que nasceram em setembro recebem o pagamento neste domingo (06), em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF). O dinheiro deverá ser movimentado pelo app Caixa Tem.

A partir do dia 20 de janeiro de 2021, quem nasceu em setembro poderá começar a fazer saque e transferência bancária da terceira parcela de R$ 600. Veja abaixo todas as datas futuras deste ciclo do auxílio.

