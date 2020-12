CAIXA paga 4 parcelas diferentes do auxílio de R$300 HOJE

Nesta quarta-feira, 23 de dezembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) libera novas parcelas do auxílio emergencial de R$300. O beneficiário poderá receber a parcela conforme o mês em que teve o seu cadastro aprovado.

De acordo com informações do banco, são, ao todo, 4 parcelas diferentes: 6ª, 7ª, 8ª e 9ª parcelas do auxílio emergencial, ou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas da prorrogação com valor de R$300.

Veja qual parcela você poderá receber:

6ª parcela do auxílio emergencial / 1ª parcela de R$300

Os beneficiários que nasceram em outubro recebem nesta quarta-feira (23) o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 300. Esse grupo começou a receber o programa original em julho. Quem começou a receber ou foi aprovado para o programa após esse mês não terá direito a nenhuma parcela da prorrogação.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal paga até quatro parcelas da prorrogação de R$ 300. Mas apenas quem faz parte do Bolsa Família e quem começou a receber o programa em abril terá direito a todas elas.

Quem nasceu em outubro recebe o pagamento hoje, mas inicialmente só poderá movimentar o dinheiro pelo app Caixa Tem. Apenas a partir do dia 22 de janeiro de 2021 será possível fazer saque em espécie e transferência bancária do valor. Essa data de saque vale tanto para o ciclo 5 quanto para o ciclo 6. Veja os detalhes abaixo.

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saques

19 de dezembro – Nascidos em janeiro

19 de dezembro – Nascidos em fevereiro

4 de janeiro – Nascidos em março

6 de janeiro – Nascidos em abril

11 de janeiro – Nascidos em maio

13 de janeiro – Nascidos em junho

15 de janeiro – Nascidos em julho

18 de janeiro – Nascidos em agosto

20 de janeiro – Nascidos em setembro

22 de janeiro – Nascidos em outubro

25 de janeiro – Nascidos em novembro

27 de janeiro – Nascidos em dezembro

7ª parcela do auxílio emergencial / 2ª parcela de R$300

Os beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em junho atualmente recebem o pagamento da segunda parcela de R$ 300. O grupo terá direito a apenas duas parcelas da prorrogação do programa, que será finalizado para todos no fim deste mês.

O calendário de pagamento do ciclo final do auxílio será encerrado dia 29 de dezembro. Semana que vem, o pagamento será feito para quem nasceu em novembro e em dezembro. Nesta quarta-feira (23), ele é feito para quem nasceu em outubro.

Os trabalhadores informais que nasceram em outubro e têm direito ao programa poderão fazer o saque em espécie e a transferência bancária direta apenas a partir do dia 22 de janeiro de 2021. Os saques continuam sendo liberados até dia 27 de janeiro do ano que vem. Veja abaixo os detalhes do cronograma final do auxílio.

Veja abaixo o cronograma completo deste ciclo do auxílio.

Saques

8ª parcela do auxílio emergencial / 3ª parcela de R$300

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta quarta-feira (23) a terceira parcela de R$ 300 do auxílio emergencial para um novo grupo de beneficiários. Dessa vez, a parcela será paga para quem aqueles que nasceram em outubro.

A terceira parcela está sendo paga atualmente para quem começou a receber o programa em maio. Essa é a última parcela que esse grupo terá direito. Apenas quem começou a receber em abril e beneficiários do Bolsa Família têm direito a todas as quatro.

A terceira parcela de R$ 300 será depositada em conta poupança social digital da Caixa hoje. O dinheiro poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem até dia 22 de janeiro de 2021. A partir desta data, fica possível fazer o saque em espécie e transferência bancária do valor do programa. Confira abaixo o cronograma completo do final do auxílio emergencial.

Saques

9ª parcela do auxílio emergencial / 4ª parcela de R$300

Nesta quarta-feira (23), será paga a quarta e última parcela de R$ 300 do auxílio emergencial para quem começou a receber o programa original de R$ 600 em abril. Apenas esse grupo e os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao recebimento destas quatro parcelas.

O pagamento desta quarta-feira (23) será realizado para todos os beneficiários que nasceram em outubro. Por causa da véspera de Natal e a data comemorativa, não serão feitos mais pagamentos durante esta semana. Os próximos – e últimos pagamentos – do auxílio acontecem semana que vem.

A partir do dia 22 de janeiro de 2021, quem nasceu em outubro poderá fazer o saque em espécie e transferência bancária da parcela final do programa. Antes da data, o dinheiro pode ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem. Veja abaixo o calendário completo.

Saques

