Caixa Tem segue com problemas nesta terça-feira; Banco diz que resolveu

O aplicativo Caixa Tem segue dando dor de cabeça aos usuários. Após apresentar instabilidade ontem, a plataforma voltou a ter problemas hoje, segundo relatos dos beneficiários.

Os usuários do aplicativo Caixa Tem já relataram problemas diversas vezes desde o seu lançamento, em abril. A plataforma é utilizada para pagamentos do auxílio emergencial, do FGTS emergencial, do abono do PIS e do BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda).

No Twitter, usuários do sistema relataram demora e mensagens de erro enquanto usam o aplicativo. Veja os principais relatos dos usuários na rede social:

aff a fila do auxilio no aplicativo caixa tem ? @Caixa e o caixa tem voltou a espera infernal ! O que o @Caixa Tem NÃO TEM é capacidade pra atender a demanda. O país é gigante, mas fazem um programa que serviria bem pra um país europeu. tem 3 dias que tou tentando acessar o caixaTEM Fila de 15 minutos no caixa tem pqp não aguento mais esse aplicativo. ?

Apesar das reclamações dos usuários, a Caixa disse nesta terça-feira que o aplicativo está funcionando normalmente. “Devido ao alto volume de acessos, pode gerar uma espera virtual, contudo com funcionamento normal do aplicativo”, esclareceu o banco ao Portal UOL.

Servidor com problemas

Na última segunda-feira, 07 de dezembro, a Caixa Econômica Federal confirmou que o problema existe e que a falha está relacionada a um servidor da IBM.

A IBM confirmou o problema pela primeira vez pouco antes das 10h da última segunda-feira (7). No entanto, os usuários já enfrentavam, desde antes, uma mensagem de espera virtual no aplicativo. Segundo a empresa provedora do serviço, parte do armazenamento em nuvem da empresa de tecnologia em São Paulo ficou indisponível.

De acordo com informações da IBM, houve uma falha de resfriamento em um prédio que abriga uma central de dados em São Paulo. A empresa prometeu resolver o problema ainda pela manhã, mas só anunciou uma solução para a falha ontem à noite.

“O problema de resfriamento que afeta o data center da IBM Cloud em São Paulo foi resolvido, a temperatura se estabilizou, a conectividade da rede foi restaurada e as equipes técnicas da IBM estão trabalhando a toda velocidade para restaurar todos os serviços o mais rápido possível”, afirmou o perfil da IBM Cloud no Twitter.

No entanto, até então, os problemas persistem. A indisponibilidade do aplicativo Caixa Tem, portanto, deve durar até que os serviços da empresa de tecnologia sejam restabelecidos.

