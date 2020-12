Caixinhas de Gamecube são recriadas em lindas artes de madeira

O Gamecube foi um dos consoles mais emblemáticos da Nintendo e lar de grandes clássicos muito queridos até hoje! Pensando nisso, o artista Pigminted decidiu recriar algumas das caixinhas do console em lindas placas de madeira, como você pode conferir a seguir:

A capinha do clássico RPG Paper Mario The Thousand Year DoorFonte: Etsy

Se você gostar do que está vendo nessa postagem, pode encontrar todas as suas artes à venda no site Etsy!

O cartunesco The Legend of Zelda Wind Waker recriado em madeiraFonte: Etsy

Cada plaquinha custa cerca de R$ 970,00, e todas estão disponíveis para importação se você tiver uma graninha sobrando.

Uma bela releitura da arte de The Legend of Zelda The Twilight PrincessFonte: etsy

Qual é a sua arte favorita entre as obras produzidas pelo Pigminted? E qual é o seu jogo favorito de Gamecube? Conte para a gente nos comentários logo abaixo!