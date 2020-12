Calegari sai em defesa de Marcão apesar dos maus resultados nos últimos jogos

O Fluminense trabalha para se recuperar dos maus resultados dos últimos jogos. Com isso, o técnico Marcão já começa a sofrer pressão. O lateral direito Calegari defendeu o treinador, que substituiu Odair Hellmann.

“Tivemos dois resultados que não esperávamos. O grupo está fechado, independentemente da troca. O Marcão estava com a gente no dia a dia. É dar continuidade. Acreditamos muito no Marcão e na força do grupo”, disse.

🎙Fala, Calegari: “Foi um ano de realizações, meu melhor no Fluminense e espero dar continuidade. Cresci bastante na parte pessoal. Sou novo, mas a maturidade e a responsabilidade aumentam.” 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/NHlzZtWMTp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 24, 2020

Calegari pregou foco na recuperação já na próxima rodada.

“Esperamos já conseguir imprimir tudo que vínhamos fazendo nos treinos. A semana tem sido boa. A expectativa é de fazer um grande jogo e voltar a pontuar, que é o mais importante”, declarou.

O Fluminense terá pela frente o São Paulo, neste sábado, no Maracanã.