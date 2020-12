Call of Duty bateu o seu recorde de vendas nos últimos 12 meses

A franquia Call of Duty está atualmente vivendo a melhor e mais lucrativa fase de sua longa história! Conforme noticiado pela própria Activision, a série arrecadou nada menos que 3 bilhões de dólares ao longo dos últimos 12 meses!

Essa marca é um recorde absoluto para a franquia, que se beneficiou bastante do grande sucesso do battle royale grátis Call of Duty Warzone. Com a alta demanda pelo jogo, ele também foi integrado ao novo Call of Duty Black Ops Cold War, além de já ter sido lançado como parte do remake de Modern Warfare.

Em relação ao ano passado, a série teve crescimento de 40% em cópias de jogos vendidas, além de aumento de 80% nos lucros. Foram mais de 200 milhões de jogadores no período, contabilizando ainda os números de Call of Duty Mobile, disponível para Android e iPhone!

Nós já analisamos o título mais recente da série, como você pode ver no vídeo acima. O que você está achando da atual fase de COD? Qual é o seu jogo favorito da série? Comente!