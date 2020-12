Call of Duty Warzone: rumor indica volta do mapa de Alcatraz

A Activision já tinha anunciado os seus planos para o futuro da franquia Call of Duty, e como o battle royale COD Warzone será plenamente integrado a COD Black Ops Cold War. Hoje, um novo rumor começou a pipocar pela internet, e ele indica que os fãs logo poderão matar as saudades do clássico mapa de Alcatraz!

Se o boato estiver certo, o tradicional mapa do modo Blackout de Call of Duty Black Ops 4 marcará presença na nova temporada de conteúdo de Warzone, agora rebatizado como Rebirth Island (ou “ilha do renascimento”, em tradução livre). Confira o vazamento divulgado pelo BlackOpsLeaks:

??REBIRTH ISLAND?? ALCATRAZ IS BACK BABY Follow @BlackOpsLeaks for more! pic.twitter.com/vgGTOn0JDX — Adi Source | Black Ops Cold War Leaks (@BlackOpsLeaks) December 2, 2020

Ainda é incerto se a imagem acima é ou não verídica mas, caso seja tudo real, é provável que os fãs recebem mais novidades já no dia 10 de dezembro, quando Warzone será oficialmente integrado a Black Ops Cold War.

Será que finalmente teremos um segundo mapa para acompanhar Verdansk? Você gostaria de voltar a Alcatraz? Comente a seguir!