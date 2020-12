Câmara de Ponto dos Volantes MG divulga novo Concurso Público

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ponto dos Volantes faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e técnico no legislativo municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Agente Administrativo (1 vaga); Agente Contábil (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.186,00 e R$ 1.683,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 de março (a partir das 15h) até as 15h de 5 de abril de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição oscila entre R$ 59,30 a R$ 62,20.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, específica e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 09 de maio de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar pequenos mandados pessoais; fazer coleta do lixo das dependências da Câmara; executar a limpeza e a lubrificação dos equipamentos; responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados a sua disposição; manter limpos os móveis e arrumar os locais de trabalho; manter arrumado o material sob a guarda e responsabilidade; solicitar as requisições de material de limpeza quando necessários; ligar ventiladores, luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los no final do expediente; entre outros.

AGENTE ADMINISTRATIVO: Executar atividades de controle e organização de arquivos Legislativos; participar das reuniões plenárias, ordinárias, extraordinárias, solenes ou de comissões permanentes ou temporárias, confeccionando atas e elaborando registros competentes; trabalhar junto a programas mantidos ou operacionalizados pela Câmara Municipal, inclusive decorrente de convênios com outros órgãos ou instituições, conforme designação superior; executar atividades de pesquisa e arquivo; zelar pelo bom funcionamento e manutenção dos equipamentos de informática existentes no Legislativo; entre outros.

AGENTE CONTÁBIL: Executar atividades de controle e organização de arquivos contábeis Legislativos; participar das reuniões plenárias, ordinári as, extraordinárias, solenes ou de comissões permanentes ou temporárias, confeccionando atas e elaborando registros contábeis competentes; trabalhar junto a programas mantidos ou operacionalizados pela Câmara Municipal, inclusive decorrente de convênios com outros órgãos ou instituições, conforme designação superior; executar atividades de pesquisa e arquivo; entre outros.

Informações do concurso