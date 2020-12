Camila desaparece, tortura Helena e vira ‘bomba-relógio’ · .

Inconformada com sua gravidez indesejada, Camila (Carolina Dieckmann) sairá de casa sem rumo e desaparecerá. Ela terá confessado à mãe que não deseja o filho e que pensa em fazer um aborto em Laços de Família. Preocupadíssima, Helena (Vera Fischer) temerá que a estudante vire uma “bomba-relógio” em sua vida. A busca pela garota será uma tortura para a esteticista na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Com a filha desaparecida, Helena sairá pelas ruas à sua procura, mas não terá sucesso. Ao chegar na clínica em que trabalha, ela desabafará com Yvete (Soraya Ravenle) sobre suas preocupações.

“Ela não vai fazer nada. Fica sossegada. Tá nervosa, a gente entende. Mas não é de ir até as últimas consequências”, falará a amiga para tentar acalmá-la. Helena dirá que tem medo, mas a mulher lembrará que mãe e filha já brigaram muitas vezes, e que não há de ser agora que Camila perderá o juízo e fará alguma besteira.

“Eu não tô apostando muito nisso, não”, revelará a loira. “Que fase a sua, comadre!”, lamentará a mulher de Viriato (José Victor Castiel). “Desde o final do ano passado, quando eu bati no carro do Edu [Reynaldo Gianecchini], acho que foi aí que começou o meu inferno astral. Quando eu bati no carro dele”, observará a mãe de Fred (Luigi Baricelli).

“Helena, não diz isso. Você foi feliz durante muito tempo. Sabe quando começaram os problemas? Quando você foi para o Japão. Foi quando eles se conheceram, quando começou tudo. E você voltou diferente, desconfiada…”, ressaltará Yvete.

A esteticista concordará e preverá um futuro conturbado. “É, eu não tive mais descanso desde aquela época e pelo visto vou continuar não tendo”, se queixará Helena. “A Camila tá acabando com você!”, soltará Yvete, sincera e sem medo de demonstrar seu ranço pela garota mimada.

Laços de Família foi ao ar pela primeira vez na Globo no ano 2000 e é uma trama de autoria de Manoel Carlos.

