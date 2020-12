Camila desconfia de gravidez ao ter um mal-estar em funeral · .

Camila (Carolina Dieckmann) passará mal mais uma vez em Laços de Família. Dessa vez, a moça sentirá um mal-estar durante o funeral da mãe de Íris (Deborah Secco) e precisará deixar o local para não desmaiar. A estudante notará algumas mudanças no corpo e suspeitará de uma gravidez na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Na igreja, para a despedida para Ingrid (Lilia Cabral), que foi assassinada, Camila terá um mal-estar. “Tô ficando enjoada com esse cheiro de flor”, reclamará a filha de Helena (Vera Fischer) para Capitu (Giovanna Antonelli), que estará sentada ao seu lado.

Assim que o padre começar a cerimônia, Camila não aguentará mais ficar na igreja e avisará Edu (Reynaldo Gianecchini) que vai sair. Ela pedirá para a vizinha ir junto. “Não estava mais aguentando aquele cheiro. Essas flores devem estar ai há um tempão”, falará a moça enquanto toma um copo de água.

“Aí é o calor, lá tava muito abafado. Nem as flores aguentam coitadas”, brincará Capitu. A estudante continuará a detalhar o que sentiu. “Tudo escuro na minha frente. Acho que se a gente não saísse eu desmaiava ali mesmo”, revelará. Capitu perguntará se a amiga está melhor, e ela confirmará.

Já em sua casa, Camila tomará um banho e ficará pensativa. Ao sair do chuveiro, a irmã de Fred (Luigi Baricelli) parará em frente ao espelho e olhará a barriga, enquanto a acaricia. Ao colocar a roupa, ela sentirá mudanças no corpo e a suspeita de uma gravidez crescerá.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!