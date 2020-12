Camila escapa de bomba plantada por novo inimigo; saiba quem é · .

Em Haja Coração, Camila (Agatha Moreira) vai escapar por pouco de uma bomba enviada por Leozinho (Gabriel Godoy). Na novela das sete da Globo, o bandido tentará mandar um recado para Agilson (Marcelo Médici) dando um susto na família do “mestre”, mas o explosivo causará pouco dano à fotógrafa.

A amada de Giovanni (Jayme Matarazzo) estará jantando com Lucrécia (Claudia Jimenez)quando o porteiro do prédio bater na porta para entregar um “presente”. A irmã de Teodora (Grace Gianoukas) até achará que o mimo teria sido enviado por algum namoradinho da filha, mas levará um susto ao constatar que se trata de uma bomba.

“Mãe, será que isso é um explosivo?”, questionará a fotógrafa. “Será, não, claro que é! Olha aí: 19, 18, 17”, gritará a madame, vendo a contagem regressiva. “A gente precisa se livrar disso rápido!”, vai se desesperar Camila.

Lucrécia tentará jogar o artefato pela janela, mas o objeto cairá atrás do sofá. “Ai, meu Deus, você deixou a janela fechada”, dirá a tia de Fedora (Tatá Werneck). “Claro, mãe, tava frio, como é que eu ia saber que eu ia receber um negócio desse”, justificará a funcionária da agência Peripécia. As duas, então, vão se esconder atrás da bancada da cozinha, e a bomba explodirá na sala.

Do lado de fora, Dinamite (Igor Pushinov) avisará Leozinho da explosão, deixando o malandro desesperado. “Como assim tá saindo fumaça do apartamento dela?”, perguntará o marido de Fedora, no meio de um shopping. “Tô de butuca [escondido] aqui. É, a explosão foi forte, deve ter feito um estrafgo”, comemorará o comparsa do farsante.

Era para ser só um susto

“Seu psicopata! O que que você tem na cabeça? Era só pra você fazer uma coisinha de nada, um susto!”, vai se indignar o golpista, com remorso. “Raposão, meu nome é Dinamite, não Estalinho! Aqui não tem bomba pra dar susto no meu dicionário”, debochará o criminoso.

“Dinamite? Eu mandei você mandar uma carta anônima e uma granada, só isso! Você torce para a Camila e a mãe dela não terem morrido, porque, senão, Dinamite, você tá ferrado comigo!”, ameaçará o genro de Aparício (Alexandre Borges), possesso de raiva.

Para “alegria” de Leozinho, Camila e Lucrécia de fato escaparão do atentado nas cenas que vão ao ar a partir da próxima terça-feira (8).

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021 com mais 53 capítulos inéditos da saga de Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#38 – Reencontros provocam paixão, redenção e até morte nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.