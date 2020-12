Camila faz juramento por alma de pai vivo e comove Edu; entenda · .

Camila (Carolina Dieckmann) tomará coragem para contar a Edu (Reynaldo Gianecchini) que está grávida em Laços de Família. Durante a conversa difícil, ela falará sobre seu pai, achando que ele está morto, sem saber que na verdade é filha de Pedro (José Mayer). O médico ficará comovido com o discurso dela.

Na novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, o rapaz irá até a casa da namorada e levará flores para ela, mas a jovem estará tensa e vai querer conversar sobre um “assunto importante”.

“Edu, eu juro pra você que eu não fiz de propósito. Eu não achei que isso fosse acontecer. Edu, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, eu juro pela alma do meu pai”, começará a falar, já chorando.

A personagem de Carolina Dieckmann acredita que é filha do mesmo pai de Fred (Luigi Baricelli), que morreu quando os dois eram crianças. Ela nem desconfia que é fruto de um romance de sua mãe com Pedro.

O sobrinho de Alma (Marieta Severo) mandará que ela diga logo o que está acontecendo. “Eu tô grávida. Edu, eu tinha certeza que isso não ia acontecer. Eu juro que eu não fiz de propósito. Tá muito no comecinho ainda. Se você quiser eu posso tirar”, dirá a estudante, enquanto o namorado a encarará, sério.

“Não fala nada, fica aí. Deixa eu olhar pra você”, pedirá Edu. Ele logo ficará emocionado com a notícia e sorrirá ao entender que vai ser pai. Camila se sentirá melhor e sorrirá também. Helena (Vera Fischer), que estará observando a cena de longe, também ficará feliz com o que verá.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!