Camila faz pedido constrangedor e prova que é sem noção · .

Haja paciência para Helena (Vera Fischer) aturar Camila (Carolina Dieckmann) nos próximos capítulos de Laços de Família! A jovem insistirá para que a mãe vá a uma festa no haras, mesmo sabendo que haverá um climão com Edu (Reynaldo Gianecchini). A mimada ainda dirá que Alma (Marieta Severo) faz questão da presença da mãe, o que irritará ainda mais a protagonista.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a ricaça passará vários dias organizando uma grande festa beneficente em seu haras, e a personagem de Carolina Dieckmann estará toda animada para ir. Ela de fato pedirá à garota que convide sua mãe, apesar de todos os desentendimentos que as duas já tiveram.

Camila entregará um convite à esteticista, que recusará com a desculpa de que terá um jantar no mesmo dia. A estudante insistirá e fará um tipo de chantagem emocional, falando que, se não for, a mãe deixará de ajudar crianças carentes.

“Não é uma questão de deixar de ajudar, é que faz tempo que eu quero marcar esse jantar, e as pessoas só podem nessa data. Eu não quero perder essa oportunidade”, frisará Helena.

A ficante de Edu vai dizer que o jantar da mãe nem é tão importante assim, e a protagonista começará a se irritar. “Ah, mas tenta adiar. Não sou só eu que estou querendo que você vá. A Alma faz questão da sua presença, pediu pra eu te convidar especialmente”, falará a filha.

“Camilinha, eu não vou mudar de ideia. Eu tenho certeza de que a Alma não tem vontade que eu vá. Na verdade, eu não tenho vontade de ir”, dirá a mãe, mais claramente.

A estudante se mostrará chateada, falará que a personagem de Marieta Severo foi muito gentil e não fez nada contra a mãe. Mas Helena não mudará de opinião após a forçação de barra. Concordará apenas em comprar um convite para ajudar e dirá que Alma entenderá sua ausência.

