Camila puxa facão para matar Íris no dia de seu noivado · .

No dia do seu noivado com Edu (Reynaldo Gianecchini), Camila (Carolina Dieckmann) quase cometerá uma loucura em Laços de Família. A noiva ficará maluca ao ver Íris (Deborah Secco) na comemoração. Ela não terá sido convidada. Nervosa, a loira partirá para cima da tia com um facão de cozinha nas mãos na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Na cozinha da casa de Alma (Marieta Severo), Íris interagirá com as empregadas enquanto come alguns quitutes. Elas conversarão sobre a festa e a movimentação. “Sabe que eu acho divertido, casa com muita gente, viva”, começará a falar a jovem.

“O problema da casa da Helena [Vera Fischer] era esse. Era tudo muito morto, ninguém falava com ninguém. E tinha aquela chata daquela Camila, lá. Cheia de caras e bocas. Não sei como vocês suportam ela”, comentará a rebelde, com sua língua ferina.

Ritinha (Juliana Paes), que estará ouvindo a moça, dirá que não tem nada contra ela, o que atiçará ainda mais a raiva de Íris. “É que a Camila agora tá nessa fase de conquistar todo mundo né? De ser simpática. Mas, quando ela tomar posse mesmo, virar da família, aí vocês vão ver. Aí, ela vai botar as garrinhas pra fora. Com aquela lá, todo cuidado é pouco, viu”, destilará a garota o seu veneno.

Camila chegará bem nesse momento e flagrará a tia detonando sua imagem. “O que você tá fazendo aqui, você pode me dizer?”, perguntará a noiva, com sangue nos olhos. A personagem de Deborah Secco se fará de desentendida e falará que está só comendo uma “coisinha”.

“Não se faça de idiota, não. De mais idiota que você já é. Eu proíbi expressamente que você fosse convidada. Eu avisei pra Alma, pra minha mãe, pro Pedro [José Mayer], pra Cínthia [Helena Ranaldi], todo mundo sabe que você tá proibida de entrar aqui”, informará Camila.

Ritinha tentará acalmar os ânimos e pedir[a para elas não brigarem, mas a irmã de Helena continuará a provocar. Ela falará que a sobrinha não é a dona da mansão. “É do meu noivo, do meu futuro marido. E a festa é minha, mais minha do que de qualquer outra pessoa. Você não foi convidada”, esbravejará.

Carolina Dieckmann em cena de Laços de Família

Barraco perigoso

“Finge que não me viu, vai! Tava lá no haras, toda triste, um convidado a mais, um convidado a menos não vai fazer a menor diferença”, falará Íris, debochada. “Você faz. Se você tá com fome, a Rita pode fazer um prato pra você e levar lá fora”, sugerirá a noiva.

As duas continuarão discutindo, enquanto Camila exigirá que ela vá embora. Íris dirá que o casamento foi arranjado, chamará a estudante de Judas e traidora de mãe e despertará o ódio da filha de Helena, que pegará uma faca e partirá para cima dela.

Um garçom conterá a noiva, que aos gritos, dirá que vai acabar com a tia. O segurança chegará e Camila mandará que ele tire a garota dali. “Você quase me fez perder o meu bebê e agora chega aqui com essa cara de pau? Sai daqui!”, berrará a gestante.

“Não vai adiantar de nada mesmo. Você vai perder o bebê de qualquer maneira. Você não vai ter esse filho nunca!”, profetizará Íris que será levada pra fora pelo segurança.

