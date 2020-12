Camila se corrói de ciúme ao ver Edu babando por sua mãe · .

Edu (Reynaldo Gianecchini) não consegue disfarçar que ainda tem sentimentos por Helena (Vera Fischer) em Laços de Família. O médico ficará babando ao encontrar com a esteticista quando for buscar a namorada para um passeio, e sua admiração deixará Camila (Carolina Dieckmann) se corroendo de ciúmes na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

A jovem avisará a mãe que irá sair. “Camila, não abusa. Vê se não vai se meter naqueles lugares fechados, cheio de fumaça de cigarro”, orientará Helena, preocupada com a filha grávida.

“Mãe, pode deixar. Esqueceu que eu tô com o Edu, meu médico particular?”, responderá a gestante. Antes de se sair, a moça pedirá para a mãe procurar fotos de quando ela era bebê, pois quer mostrar para o noivo.

Helena prometerá procurar e irá para o quarto, assim que a estudante se despedir. Antes mesmo da moça chegar à porta, a campainha tocará. “Oi, amor. Já tava descendo”, dirá a estudante ao médico.

“Já tá me fazendo esperar, né? Imagina quando a gente casar!”, dirá ele, referindo-se ao enlace dos dois. Com o barulho da campainha, Helena irá até a sala ver quem é e se deparará com o ex-namorado, que sem conseguir disfarçar que ainda tem uma queda pela esteticista, ficará babando.

“Tudo bem, Helena?”, perguntará ele para sua sogra. Ela, por sua vez, estará linda em um vestido justo, com decote generoso. Camila observará com desgosto e muito ciúme o noivo admirar sua mãe e desviará a atenção dele.

“Ele estava esperando lá embaixo, coitado”, explicará. O rapaz avisará que ficou à espera da moça por 20 minutos e brincará que, se fosse na Inglaterra, ela seria linchada pela falta de pontualidade. “Nossa, me atrasei tanto assim? Perdi a hora!”, vai se desculpar a gestante, antes de se despedir da mãe e sair.

