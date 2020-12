Joyce (Maria Fernanda Cândido) se mostrará preconceituosa em A Força do Querer. A dondoca chocará Ivana (Carol Duarte) ao reagir de maneira radical sobre ter um filho transgênero. “Camisa de força”, falará a madame. Ela afirmará que internaria um herdeiro com identidade de gênero diferente do sexo que nasceu sem imaginar que a loira está a sondando sobre sua transição na novela das nove.

Na trama de Gloria Perez, Joyce ouvirá sem querer uma conversa de Ivana com Simone (Juliana Paiva), na qual a filha dirá que se sente como um homem. Intrigada com o assunto, ela entrará no quarto para saber mais.

“Que absurdo é esse que ouvi você dizendo?”, questionará a mulher de Eugênio (Dan Stulbach). “Eu estava contando para a Simone uma história de uma pessoa que eu conheci, mãe”, despistará a jogadora de vôlei.

Sem entender muito bem, Joyce confundirá tudo: “Um travesti?”. Zu (Claudia Mello), que também terá ouvido o papo, tentará explicar para a mãe de Ruy (Fiuk) o que é uma pessoa trans. “Que nem a Roberta Close, dona Joyce. Tão linda, a Roberta Close, me lembro muito dela!”, falará a empregada.

Aproveitando o assunto, Ivana irá querer saber da mãe qual seria a reação dela caso descobrisse que seu irmão é trans. “O que eu faria: metia numa camisa de força e internava!”, responderá a madame. A reação da mulher fará Ivana perceber que não terá a compreensão da mãe em seu processo de transição.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

