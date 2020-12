Campanha Limpa Nome Caixa com descontos de até 90% da dívida até ESTE mês

A Caixa Econômica Federal segue com sua campanha com o objetivo de renegociar dívidas com descontos de até 90% sobre os débitos. Intitulada de “Você no Azul”, a campanha até 31 de dezembro de 2020.

A campanha visa alcançar 3 milhões de pessoas físicas. Desse total, mais de 50% têm contratos em atraso de até R$ 3 mil. Segundo o banco, esse grupo poderá ter dívidas negociadas por apenas R$ 50. Tudo dependerá do período de atraso e da modalidade de crédito contratado.

Atendimento Caixa

A Caixa oferece os canais de atendimento para o processo de renegociação dos contratos. Veja:

Whatsapp: número 0800 726 0104, opção 3;

Site da estatal;

redes sociais (Twitter e Messenger do Facebook); e

ligação telefônica para o 0800 726 8068, opção 8.

As renegociações podem ser feitas também via agências do banco ou casas lotéricas, caso o valor da dívida não ultrapasse R$2 mil.

Caminhão da adimplência

Mais opções para quem deseja renegociar dívidas! Buscando ampliar e facilitar ainda mais o acesso à campanha, a Caixa informou que vai disponibilizar cinco caminhões que percorrerão todas as regiões do Brasil para as renegociações das dívidas.

Quem renegociar suas dívidas terá o seu nome excluído dos bureaus de proteção ao crédito, a exemplo o SPC, Serasa e Boa Vista.

