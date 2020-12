Campeão brasileiro com o Fluminense, José Luiz Carbone morre aos 74 anos vítima de câncer

Ex-volante, com passagem pela seleção brasileira, José Luiz Carbone morreu na noite deste domingo (27), aos 74 anos, vítima de um câncer hepático descoberto no início de dezembro. Além de jogador, também atuou como treinador, tendo conquistado o Campeonato Brasileiro de 1984 com o Fluminense.

Carbone morreu por volta das 19h, no Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas, onde morava. Ele estava internado desde a última quarta-feira (23) por conta da doença.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Carbone também vestiu a camisa de outros clubes tradicionais do Brasil, como Ponte Preta, Internacional, Botafogo e Grêmio.

Seu melhor momento aconteceu no Colorado, onde foi pentacampeão gaúcho (1969, 1970, 1971, 1972 e 1973), sendo considerado um dos mentores de Paulo Roberto Falcão. O bom momento no Rio Grande do Sul o credenciou a vestira a camisa da seleção brasileira, entre 1973 e 1974.

A carreira como treinador teve início em 1982, no Nacional-SP, clube onde também se aposentou como jogador no mesmo ano. Sua carreira na nova função foi ainda mais extensa.

Sua principal conquista como técnico aconteceu em 1984, quando conquistou o Brasileiro com o Fluminense. Já fora do país, Carbone passou mais de uma vez pelo Sharjah, dos Emirados Árabes, conquistando o campeonato local na temporada 1993-94.

Carbone deixa a sua esposa, Marlene, além de cinco filhos e cinco netos.