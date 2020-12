Campeão brasileiro conta segredos da ‘defesa que ninguém passa’ do Palmeiras

A defesa é um dos pontos fortes do Palmeiras, que encara o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

Em 2020, a equipe paulista sofreu apenas 40 gols em 57 jogos oficiais. Em entrevista ao ESPN.com.br, o zagueiro Antônio Carlos, que saiu do clube no começo da temporada, contou alguns “segredos” do time comandado por Abel Ferreira.

“Nosso grupo era muito unido porque tem muitos amigos. O Luan e o Gustavo Gomez são excelentes, jogadores de seleção. Além disso, têm os laterais e o [goleiro] Weverton está numa grande fase”, disse o zagueiro, do Orlando City.

O jogador acredita que o trabalho defensivo começou a dar certo com o técnico Cuca durante o título do Brasileiro de 2016 e foi aprimorado depois por Roger Machado e Felipão.

“A marcação forte não é só feita pela zaga, mas começa lá pelo Willian Bigode no ataque apertando os zagueiros adversários. A bola já chega ‘quebrada’ para quem está atrás”.

Antônio diz que o período com o técnico Alberto Valentim fez a marcação do Palmeiras ficar mais próxima do campo adversário e deixou o time mais compacto.

“Depois, o Felipão veio para dar o ‘xeque-mate’ porque além da linha compacta, ele gosta que os zagueiros tenham uma sobra. Ficou bastante legal a soma dos trabalhos de cada treinador. É uma defesa que joga firme e de forma séria. Somada com a técnica dos jogadores ficou muito melhor”.

Gustavo Gomez cumprimenta Weverton, do Palmeiras Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images

“Eles são o futuro”

Com a chegada de Abel Ferreira, o zagueiro diz que a equipe alviverde ficou ainda mais organizada e competitiva.

“Eu acho que o time nunca pode perder esse tipo de marcação. É organizada e compacta. Se numa jogada individual o adversário passar por alguém, outro companheiro já estará na cobertura e vai cortar a jogada”, explicou.

Campeão brasileiro no Palmeiras em 2018, Antônio Carlos chegou a treinar com os garotos que hoje se destacam na equipe principal.

“Gabriel Menino já treinava com a gente desde os tempos do sub-20 e já sabíamos do potencial dele. Ele sofreu com algumas lesões, mas hoje está voando baixo e o Tite o convocou para a seleção brasileira. Isso é importante para o crescimento da carreira dele porque será um grande jogador”.

“Patrick de Paula é um excelente jogador e tem uma canhotinha poderosa. O Veron subiu um pouco antes deles para o time principal. Fico feliz porque são o futuro do nosso futebol”.

Campeão paulista, semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras está na disputa de três torneios até o final da temporada.

“Tenho acompanhado sempre o Palmeiras. De onde eu estiver vou sempre torcer porque é um clube gigante. Esse ano vai dar para ser campeão de mais algum título”, disse Antônio Carlos.