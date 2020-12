Campeão da MLS com o Columbus Crew, brasileiro Artur comemora “momento inesquecível”

O volante Artur conquistou neste sábado o título da Major League Soccer (MLS) com o Columbus Crew, após a vitória de 3 a 0 sobre o Seattle Sounders. Foi o primeiro título profissional da carreira do brasileiro de 24 anos.

”Esse momento é inesquecível. Desde pequeno, sempre sonhei em conquistar títulos como jogador profissional. Tenho certeza de que jamais esquecerei deste final de semana e espero que seja o primeiro de muitos títulos. Estou contente demais. Eu e meus companheiros escrevemos os nossos nomes na história do Columbus Crew”, afirmou o jogador.

“Esse clube é muito importante pra mim porque abriu as portas para eu poder desempenhar o meu trabalho no exterior. Além disso, amadureci aqui nos Estados Unidos e construo uma família. Tenho muito orgulho de fazer parte desse elenco e estamos todos de parabéns”, completou.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Arthur fez poucas aparições na equipe principal do Tricolor antes de acertar sua transferência para o clube estado-unidense em 2017, primeiro por empréstimo e depois definitivamente. Na temporada do título, ele foi um dos destaques do time, realizando 27 jogos e marcando três gols.