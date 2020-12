Campello confirma permanência de Sá Pinto no comando do Vasco

O Vasco segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As más atuações fizeram com que rumores sobre uma possível demissão do técnico Ricardo Sá Pinto crescessem em São Januário.

No entanto, o presidente Alexandre Campello foi categórico ao fala sobre o português. O atual mandatário afirmou que Sá Pinto segue no comando da equipe.

“Não acho que mais uma mudança de treinador vá resolver. Leva tempo até o treinador conhecer o elenco e acho que todos devem dividir a responsabilidade. Jogadores e comissão. E direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem que assumir sua responsabilidade”, disse ao Globoesporte.com.

Campello defendeu Sá Pinto ao explicar a opção por mudar de treinador e demitir Ramon Menezes.

“Agora não conseguimos jogar com o mesmo time duas vezes seguidas. Tivemos vários problemas com a covid-19, e o treinador quase não teve uma semana cheia para treinar, ao contrário do Ramon que teve a maior pré-temporada que eu já vi no futebol”, declarou.

O Vasco volta a campo neste domingo, quando recebe o Santos, em São Januário.