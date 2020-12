Campeões de 82 carregam caixão ao lado de filho em funeral de Paolo Rossi na Itália

O corpo de Paolo Rossi, 64, está sendo velado neste sábado (12), no Duomo de Vicenza, no norte da Itália, em uma cerimônia reservada à família e aos amigos. O caixão do ex-jogador da Juventus chegou ao local carregado pelos companheiros no título mundial de 1982.

“Não me despeço apenas de um companheiro, mas de um amigo e um irmão. Juntos, lutamos e vencemos, às vezes perdemos, mas sempre nos levantamos. Éramos parte de uma mesma coisa e não achei que ele nos deixaria tão cedo”, disse Antonio Cabrini.

Uma camisa da Azzurra, com o número 20, foi colocada sob o caixão. É o mesmo manto que Rossi honrou com seis gols na Copa do Mundo de 1982, na qual foi campeão e artilheiro. Também foram colocadas duas bandeiras, uma de cada lado, da Juventus e do Vicenza.

Além de Cabrini, compareceram Giancarlo Antognoni, Fulvio Collovati, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Bruno Conti, Lele Oriali, Beppe Dossena, Daniele Massaro, Cláudio Gentile, Ivano Bordon, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi e Giovanni Gauleses.

Ajudaram a carregar o caixão o filho dele, Alessandro.

Jogadores de outra era, como Roberto Baggio, Paolo Maldini, Giuseppe Galderisi, Stefano Tacconi e Roberto Bettega também compareceram ao velório para uma despedida final e estavam muito emocionados.

“Até poucos dias atrás, pensávamos em continuar juntos, também para cuidar das nossas filhas. Temos recebido mensagens afetuosas incríveis e comoventes. Paolo sentiu todo esse carinho em vida. Ele era uma pessoa simples, generosa”, disse Federica Cappelletti, mulher de Rossi.

“Do grupo de 1982, ele foi um símbolo dentro e fora do campo. Eu era atacante também e tentava imitá-lo, mas ele era muito mais forte e tinha um dom natural para fazer o impossível”, disse Altobelli.

“Os seus maiores dons foram a humanidade e a gentiliza, além da capacidade de nos fazer sorrir”, disse Bergomi, emocionado.

Paolo Rossi vinha tratando uma doença complicada (não revelada pela família). A situação chamou a atenção dos companheiros de 1982, porque há algumas semanas ele já não respondia mais as mensagens no grupo de WhatsApp deles.

Quando a família informou que ele havia morrido na última quarta-feira (9), todos ficaram abalados.

Na sexta, Paolo Rossi teve um velório aberto ao público no estádio Romeo Menti, palco onde empolgou a torcida local por três temporadas. Já neste sábado está sendo velado em uma cerimônia privada no Duomo (Catedral).

Está previsto ainda homenagens em Perugia, cidade em que defendeu o clube local, no domingo (13).