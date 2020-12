Campeonato Português: Jesus se rende a reforço brasileiro após virada do Benfica: ‘Foi o melhor jogador’

Neste último domingo (6), o Benfica venceu o Paços de Ferreira de virada por 2 a 1, em compromisso pela 9ª rodada do Campeonato Português, e subiu para a vice-liderança da competição, com 21 pontos, neste momento somente dois a menos do que o rival e líder, Sporting.

Apesar da boa atuação da equipe como um todo, que conseguiu a virada no segundo tempo, com gols de Rafa Silva e Waldschmidt – esse já nos acréscimos -, o técnico Jorge Jesus tratou de elogiar um jogador em especial após a partida: o lateral-direito Gilberto.

Contratado a pedido do Mister junto ao Fluminense, o defensor de 27 anos foi bastante elogiado pelo treinador, principalmente pelas chances de gol que trouxe à equipe.

“Tivemos outros jogadores que voltaram a fazer um grande jogo, como no caso do Gil. Ele fez três assistência de gol para a equipe, já no último jogo deu uma boa indicação e hoje voltou a dar outra boa indicação. Para mim, foi o melhor jogador do Benfica hoje”, disse Jesus.

Jorge Jesus durante jogo do Benfica Gualter Fatia/Getty Images

E o reforço brasileiro se mostrou lisonjeado com a declaração do técnico português, quem em 2019 foi campeão da Conmebol Libertadores e Campeonato Brasileiro com o Flamengo.

“Tem sido um período de muito aprendizado. A cada dia que passa me sinto mais adaptado ao clube e ao país. Vou seguir trabalhando com a mesma intensidade, pois ainda temos muito pela frente”, disse Gilberto.

Desde que chegou às Águias, o lateral brasileiro atuou em 11 jogos. Contra o Paços de Ferreira, o ex-Flu atuou pela 8ª consecutiva como titular, e deu assistência para o primeiro gol do Benfica, de Rafa Silva, aos 13 do segundo tempo.