Canal voltado a jovens e gamers, Loading estreia no Brasil; saiba como assistir · .

Estreia nesta segunda-feira (7), a partir das 20h30, o canal Loading, voltado a jovens e gamers. Os brasileiros agora terão uma nova opção no controle remoto com uma programação focada em cultura pop, séries, e-sports (esportes eletrônicos) e animes. A novidade é que a transmissão será na TV aberta, a cabo e em streaming nas plataformas digitais.

O canal chega no mercado com cinco programas originais e um time inaugural com dez apresentadores. Barbara Gutierrez, Chandy Teixeira, Claudio Prandone, Clayton Ferreira, Fabio Gomes, Fernanda Pineda, Jefferson Kayo, Mariana Ayrez, Takeshi Oyama e Thais Matsufugi integram a equipe.

Aos telespectadores, Loading estreia oferecendo as produções originais: Multiverso, sobre cultura pop; Mais Geek, com conteúdo de cultura oriental; Game Shark e Desafio Gamer, que abordarão games; e MetaGaming, com e-sports (jogos eletrônicos).

Outra criação da casa é um campeonato próprio de League of Legends, que se iniciará nesta semana. Serão três semanas de disputa entre seis times. Esta é uma das principais apostas da empresa para a comunidade gamer.

Clayton Ferreira, Thais Matsufugi e Jeff Kayo: os apresentadores que serão as caras da Loading

O novo canal traz ainda duas parcerias de peso para o telespectador: Hasbro e Sony. Com essa última gigante do entretenimento, a emissora licenciou mais de cem títulos. Séries, filmes, animes e cartoons da TV norte-americana e japonesa estão no pacote.

Graças ao acordo com a Hasbro, a Loading terá Power Rangers Morfagem Feroz –exibida de segunda a sexta-feira das 10h30 às 11h. A série ainda terá uma maratona dos episódios da semana exibida aos sábados a partir das 9h. Os fãs já agradecem.

Para o Natal, o canal adianta dois filmes especiais em sua grade Power Rangers Samurai – A Batalha dos Rangers Vermelho e Transformers Prime: Predacons Rising.

Loading chega em versão multiplataforma: na TV aberta, nos maiores provedores de TV a cabo, nas redes sociais, no streaming ao vivo e em conteúdo on-demand, sem assinatura. Veja aqui os canais nas operadoras de TV a cabo e as cidades em que será possível sintonizar. O site oficial disponibilizará as outras versões ao vivo (aqui).

A Loading vai funcionar no mesmo prédio que sediou a antiga MTV Brasil, na avenida Professor Alfonso Bovero. Foi ali também que a Tupi fez as primeiras transmissões da TV no Brasil.

Veja publicações da Loading nas redes sociais: