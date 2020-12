Candidato a presidente do Barcelona coloca cartaz gigante ao lado de estádio do Real Madrid e viraliza

A campanha para a presidência do Barcelona, cujas eleições serão no dia 24 de janeiro, já está a todo vapor, antes mesmo de começar oficialmente. E o primeiro golpe de efeito do candidato Joan Laporta não poderia ter sido mais midiático: um cartaz gigante ao lado do Santiago Bernabéu, estádio do arquirrival Real Madrid.

A faixa, que cobre quase toda a lateral de um edifício, tem a frase “Quero te ver de novo”. Durante o período no qual ele comandou o Barça, entre 2003 e 2010, o clube catalão impôs um domínio evidente sobre o Real.

A polêmica mensagem do ex-presidente apela ao respeito que o Barcelona conquistou na última década. A reação nas redes sociais foi imediata, viralizando a imagem e surpreendendo pela audácia de um movimento que intrigou em Madri e foi aplaudido na Catalunha.

A mensagem de Laporta no Twitter tinha a frase “#HolaMadrid”, um emoji de óculos escuros e duas fotografias do cartaz com o Bernabéu – em obras de reforma – ao fundo. Em apenas uma hora, o post recebeu mais de 15 mil curtidas, o que explica o quão bem recebida foi sua ação entre os torcedores do Barcelona.

Laporta apresentou oficialmente sua candidatura em 30 de novembro com um discurso muito mais contido e afastando-se o máximo possível de polêmicas. Depois de dar suas primeiras entrevistas, nas quais também mostrou uma imagem serena, porém, sua primeira ação pública e midiática não poderia ter sido de maior profundidade, escolhendo nada menos que o estádio do maior rival.