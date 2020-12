Candidatos à presidência respondem à ESPN sobre construção da Arena, dívida, gestão do futebol e mais

Após o mandato do triênio 2018-2020, em sua maioria gerido por José Carlos Peres, e que recentemente conta com Orlando Rollo como figura administrativa principal, o Santos conhecerá neste sábado, 12 de dezembro, aquele que será o seu presidente pelos próximos três anos.

O ESPN.com.br conversou com cada um dos seis candidatos ao pleito em entrevistas por vídeo. Todos responderam às mesmas perguntas da reportagem. A apresentação de cada concorrente será feita por escrito, em primeira pessoa.

Veja abaixo as entrevistas com os seis candidatos que concorrem à eleição deste sábado, em ordem alfabética:

Andres Rueda

Daniel Curi

Fernando Silva

Milton Teixeira

Ricardo Agostinho

Rodrigo Marino

Contexto da eleição

Eleito no fim de 2017, José Carlos Peres sofreu impeachment no cargo de presidente no fim de novembro, após já ter sido afastado em setembro por decisão do Conselho Deliberativo, sob o argumento de gestão temerária por irregularidades nas contas de 2019.

O dirigente foi personagem central de um relatório do Conselho Fiscal, que apontou irregularidades estatutárias em demonstrativos financeiros como uso de cartão corporativo por razões pessoais, inconsistências em comissões na transferência do atacante Bruno Henrique para o Flamengo, além da suposta contratação de um escritório de advocacia para defender, num caso pessoal Pedro Doria, que ocupava cargo no Comitê de Gestão do Santos.

Outro ponto importante no processo de saída do agora ex-presidente foi a reprovação das contas do clube por dois anos seguidos (2018 e 2019).

Após análise do Comissão de Inquérito e Sindicância, o órgão emitiu parecer em que recomendava o impeachment de José Carlos Peres, fato que foi confirmado após uma votação com os sócios do clube em 22 de novembro.

Rachado politicamente com Peres mesmo durante o mantado, o vice Orlando Rollo assumiu o cargo de presidente do clube até o fim de 2020, e vem tocando o processo de passagem para a nova gestão ao lado do chamado Comitê de Transição, que conta com pessoas ligadas às chapas concorrentes no pleito deste sábado.

Mesmo impactado pelos constantes atrasos nos pagamentos integrais de salários na temporada, o desempenho do futebol do Santos tem mantido a equipe viva na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro (8º lugar, a dois pontos do G4), e na Conmebol Libertadores, onde disputa com o Grêmio uma vaga das semifinais.

Segundo publicação do jornalista Rodrigo Capelo em seu blog no portal Globoesporte, o Santos tem, considerando dados até setembro de 2020, um endividamento na casa dos R$ 538 milhões. A dívida de curto prazo do clube, a pagar até junho de 2021, chega a R$ 256 milhões.