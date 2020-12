Candinho deixa Veridiana assustada com ‘dom sobrenatural’; entenda · .

Um sonho de Candinho (José Loreto) revelará um “dom sobrenatural” do rapaz em Flor do Caribe que deixará Veridiana (Laura Cardoso) assustada. Após um sono perturbado, no qual ele verá estrelas, disco voador e a mãe, o rapaz, a avó e a irmã serão surpreendidos com a chegada de Maria Adília (Inez Viana) na novela das seis.

“Não, não. Não mainha, me acuda. Me protege mainha“, pedirá Candinho durante o pesadelo que terá. A falação do dono de Ariana acordará Veridiana e Dadá (Renata Roberta), que irão até o quarto ver o rapaz.

Diante a agitação, elas o acordarão. “Vóinha, graças a Deus a senhora me salvou”, agradecerá o rapaz, aflito. “Tu teve um pesadelo, tá tudo bem”, a sertaneja o acalmará. Dada perguntará o que ele sonhou para ficar tão perturbado, e Candinho contará que sonhou com disco “avoador”.

“Aquele vóinha. Tava tudo tão lindo no sonho, mas de repente eu tive um medo tão grande, mas tão grande”, relatará. “A parte boa do sonho é que eu vi mainha. Ela tava comigo. Que nem no dia que nós andamos de disco ‘avoador'”, falará Candinho.

“Ai, Candinho do céu! Olhe, tá mais do que na hora de você se convencer que você não andou em disco voador nenhum. Ainda mais com nossa mãe”, brigará Dadá. Veridiana mandará a neta fazer companhia ao irmão, enquanto ela vai preparar um leite para ele.

Na cena seguinte, o telespectador verá Lino (José Henrique Ligabue) chegar com Maria Adília no sítio da família. A mulher estava desaparecida na trama há mais de 20 anos.

Cena dos próximos capítulos de Flor do Caribe

Realidade

Mãe e filho entrarão na casa e ouvirão Veridiana conversar com Candinho. O jovem continuará a relatar seu sonho, falando que viu a mãe, o que deixará Dada intrigada, pois ela acha que ele não lembra como é Maria Adília.

“Eu lembrei no sonho. Ela tinha o cabelo escuro e o olho também escuro. Mas que brilhava parecendo até duas pedrinhas de brilhante. Ela era assim, não era vóinha?”, perguntará o “aluado”.

Veridiana concordará enquanto Candinho continuará a falar. “E o sorriso dela é a coisa mais linda que já vi nesse mundo, com os dentinhos branquim, branquim. Mais que uma pedrinha de açúcar. E a pele dela era perfumosa, tinha o cheiro doce de rosa”, contará.

Após ouvir toda a história do irmão, Dadá ralhará com ele. “Olha, é o seguinte: sonho é sonho. E essa mainha que você viu, só existe ali mesmo. No sonho”, dirá a moça, com dureza.

Mas, para surpresa de todos, o sonho do personagem de José Loreto virará realidade. Maria Adília estará bem ali, parada na porta, ouvindo tudo. “É não minha filha, ela existe. E não é só no sonho de seu irmão”, falará a sumida ao entrar no quarto. “Mainha, a senhora pulou pra fora do meu sonho, foi?”, perguntará Candinho impressionado.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.