Cano empata para o Vasco no fim e mantém tabu de 47 anos do Fluminense em São Januário

Vasco e Fluminense se enfrentaram nesta domingo (13), em São Januário, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e empataram por 1 a 1. O Tricolor saiu na frente com gol de Wellington Silva, mas Cano empatou para o Cruzmaltino nos acréscimos da segunda etapa.

O primeiro tempo foi marcado pela organização do Fluminense, contra um time que errava e dava muito espaço, que era o Vasco.

A primeira chance do Fluminense veio aos sete minutos. Após troca de passes, Marcos Paulo arriscou de fora da área e Fernando Miguel encaixou.

Aos oito, veio o gol tricolor. Julião virou para Egídio, que cruzou para a área. Leandro Castán falhou ao tentar cortar e entregou nos pés de Wellington Silva. O atacante deslocou Fernando Miguel e abriu o placar.

O primeiro chute do Vasco no gol veio aos 12 minutos. Cano arriscou de esquerda e Marcos Felipe caiu para defender.

Aos 24, quase o segundo do Tricolor. Michel Araújo recebeu pela esquerda, invadiu a área e só foi parado pela boa defesa de Fernando Miguel.

Neto Borges fez boa jogada aos 40 e quase empatou. O lateral-esquerdo invadiu a área e chutou duas vezes em cima de Marcos Felipe.

Miguel Araújo, do Fluminense, e Marcos Júnior, do Vasco, em partida pelo Brasileirão Lucas Merçon/Fluminense FC

Segundo tempo

O Vasco conseguiu equilibrar o jogo na segunda etapa. O clube cruzmaltino mexeu no ataque e a entrada de Talles Magno colocou fogo na partida. O Fluminense fechava bem os espaços pelo meio e focava no contra-ataque.

A primeira chegada dos comandados por Sá Pinto chegaram aos 21 minutos com o próprio Talles Magno. O atacante recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. A bola foi no travessão.

Aos 30, após cobrança de escanteio, Léo Matos subiu mais alto que a zaga do Fluminense e cabeceou para fora.

Talles Magno perdeu a chance de empatar aos 40. O atacante recebeu bola de Léo Matos na entrada da área e, sozinho, isolou.

Na pressão em busca do empate, o Vasco apostou no chuveirinho. Carlinhos cruzou na área, Cano cabeceou e a bola passou com perigo ao lado do gol de Marcos Felipe.

O empate do Vasco veio aos 47. Léo Gil arriscou, Cano se antecipou à zaga e ao goleiro Marcos Felipe, e só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Com o resultado de igualdade, o Vasco está na 17ª colocação, com 25 pontos. Já o Fluminense está em 7º, com 40.

Vasco da Gama 1 x 1 Fluminense

GOLS: Vasco: Cano; Fluminense: Wellington Silva

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Leandro Castán e Neto Borges (Henrique); Marcos Júnior (Carlinhos), Leo Gil, Vinícius (Ribamar), Gustavo Torres (Talles Magno) e Benítez; Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Nenê (Fred), Hudson (Yago Felipe), Yuri e Michel Araújo (Ganso); Marcos Paulo (André) e Wellington Silva (Caio Paulista). Técnico: Marcão

Fluminense está há 4 jogos sem perder no Brasileirão

Fluminense segue com o tabu de 47 anos sem vencer em São Januário

Vasco está há 7 jogos sem vitória

Classificação

– Vasco: 17º lugar, com 25 pontos

– Fluminense: 7º lugar, com 40 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Brasileirão.

Domingo, 20/12, 16h*, Vasco x Santos

Quarta-feira, 16/12, 21h30*, Atlético-GO x Fluminense

*horário de Brasília