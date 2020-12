Canon patenteia câmera com gimbal e lentes intercambiáveis

A multinacional japonesa Canon registrou neste mês uma patente para um novo modelo de câmera portátil com lentes intercambiáveis e gimbal para estabilização de imagens, comumente utilizado como acessório em smartphones e câmeras reflex (DSLR’s). O documento foi obtido pelo site Canon News.

Como o mecanismo permite que o sensor e a montagem da lente alternem facilmente nas posições frontal e selfie, o equipamento poderia ser utilizado para uso com uma mão e recursos para facilitar a gravação de vlogs. Na aparência externa, o aparelho lembra as câmeras Osmo da chinesa DJI, uma referência no assunto.

A vantagem dessa câmera da Canon quando se trata de vlogging é que você não teria que ficar girando a mão para poder se enquadrar na cena. Além disso, pelo fato de a tela estar o tempo todo à sua frente, o controle da filmagem se torna bem mais fácil durante a gravação. Se a Canon colocar nesse novo produto sensores full-frame, a gravação ficaria semelhante a uma produção cinematográfica, só que feita com extrema praticidade.

Câmera Osmo (Fonte: Is The Message/Reprodução)Fonte: Is The Message

Detalhes do projeto da Canon

Nos esquemas divulgados pelo Canon News, é possível observar que o equipamento, conceituado pela empresa como ILC (câmera com lentes intercambiáveis), possui uma tela fixa, que pode ser utilizada sem necessidade de “contorcionismos” devido à mobilidade da lente.

Na parte frontal, dois itens se destacam em forma de pequenos joysticks e um pequeno “touchpad” semelhante ao dos controles do PlayStation 4. Mais embaixo e na parte posterior, um gatilho aparece como os utilizados em estabilizadores portáteis.

O Canon News “garimpou” cinco patentes diferentes da Canon relacionadas ao projeto gimbal, embora não haja uma referência direta a este dispositivo estabilizador. Também é possível que o projeto não resulte em produto real. No entanto, um pedido de patente sempre mexe com o mercado, e com a fantasia dos consumidores.