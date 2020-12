Cantillo explica altos e baixos pelo Corinthians: “Perdi a confiança”

Contratado como um dos principais reforços do Corinthians para 2020, o colombiano Víctor Cantillo não conseguiu manter o bom nível de futebol apresentado no início do ano durante toda a temporada. Após um começo elogiável, o volante passou a receber críticas por conta de sua baixa intensidade e pouco poder de marcação. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o camisa 24 explicou os altos e baixos no Timão.

“Comecei bem a temporada, com ritmo e confiança. Depois baixei um pouco o ritmo e o nível, creio que perdi um pouco a confiança. Agora, estou novamente em busca dela, que para mim é o mais importante, saber que está bem para disputar as partidas”, afirmou Cantillo.

“Estou buscando retomar toda a minha confiança, voltar a jogar solto, tranquilo, e acredito que estou conseguindo. Nas últimas partidas, já me senti melhor fisicamente e com a bola. Espero estar com confiança para ajudar a equipe”, completou.

O colombiano foi contratado para fazer parte de uma renovação do estilo de jogo alvinegro com técnico Tiago Nunes, demitido em setembro. Após um período como titular com o antigo comandante, o volante passou a frequentar o banco de reservas com Vagner Mancini, começando apenas duas partidas. O jogador de 27 falou sobre os dois treinadores.

“Cada um tem diferentes maneiras de trabalhar, de ver o futebol. Eles têm suas ideias e são respeitáveis. Eu simplesmente trabalho para quando o treinador e a equipe necessitem de mim. Estou à disposição”, disse.

Quase onze meses depois de ser anunciado oficialmente como atleta do Corinthians, Cantillo falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro. A passagem pelo Timão é a primeira do volante em um clube fora da Colômbia.

“Acredito que enfrentei bem, preciso melhorar coisas que vocês sabem e eu também sei que preciso. Aprendi muitas coisas aqui, é um futebol mais rápido. Agora já entendi e sei qual a maneira de jogar”, relatou.

Por fim, Cantillo falou sobre o clássico contra o São Paulo, atual líder do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Para o colombiano, uma vitória seria ideal para sair da parte de baixo da tabela de classificação e se manter invicto na Neo Química Arena diante do rival. Ao todo, são 12 jogos, nove vitórias alvinegras e três empates.

“Sabemos da importância dessa partida, o que significa para nós e para a torcida. Temos que entregar tudo para continuar nessa sequência de triunfos contra o São Paulo dentro de casa. Começamos forte a semana, sabemos da qualidade do rival que vamos enfrentar, mas não pensamos neles, e sim no nosso trabalho e no que temos que fazer. Precisamos melhorar no ataque e estamos trabalhando para isso”, destacou.

“É um clássico, uma partida a parte, contra o líder. Sabemos da importância do jogo, nos permitiria sair um pouco dessa zona de baixo. Mas precisamos dar tudo para ganhar”, concluiu.