Cantillo treina sem restrições e reforça o Corinthians contra o Botafogo

Mesmo sendo véspera de Natal, o Corinthians treinou normalmente na manhã desta quinta-feira no CT do Parque Ecológico, dando continuidade à preparação para o jogo contra o Botafogo, que acontece no domingo, às 16h, no Rio de Janeiro. A principal novidade foi Cantillo, que participou sem restrições da atividade comandada por Vagner Mancini.

Dessa forma, a tendência é que o colombiano possa ser utilizado pelo treinador no jogo contra o Botafogo. Cantillo sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o clássico contra o São Paulo e ficou de fora da partida contra o Goiás, na última segunda-feira.

Cássio recebeu alta na quarta-feira após ficar em observação no hospital e permaneceu em repouso na manhã desta quinta. O goleiro ainda será reavaliado pelo departamento médico e comissão técnica, sendo dúvida para o confronto do próximo final de semana.

O treinamento desta quinta teve como foco o trabalho de posse de bola e troca de passes. Em seguida, a comissão dividiu o elenco em quatro times, que disputaram jogos em campo reduzido. A equipe que venceu a competição foi composta por Walter, Marllon, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Léo Natel e Boselli.

Depois de 26 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a nona colocação, com 36 pontos, cinco a menos do que o Palmeiras, primeiro time dentro do G6.