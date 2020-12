Cantora de axé combate racismo em ‘Todo Mundo Odeia o Chris brasileira’ · .

Margareth Menezes já havia feito uma pequena participação especial na série O Canto da Sereia (2013), mas é com a ainda inédita Casa da Vó que a cantora e compositora vive a sua primeira protagonista na televisão. Inspirada em comédias como Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) e Um Maluco no Pedaço (1990-1996), a nova atração brasileira busca discutir o racismo estrutural por meio do humor.

“Depois que eu vi realmente do que a série se tratava, a dimensão do projeto, percebi que seria tudo muito desafiador. Afinal, eram seis capítulos, com 35 páginas e falas grandes, com uma dinâmica totalmente diferente de tudo o que já fiz”, conta Margareth ao ..

Casa da Vó vai acompanhar a história de Teresa, uma ex-funcionária pública, bem-sucedida, que mora no tradicional Jabaquara, bairro de São Paulo. Ela abriga os quatro netos em sua casa, que se mudam para a capital paulista na tentativa de vencerem na vida.

Cada episódio terá 30 minutos de duração, e a série estreia na Wolo TV, uma nova plataforma de streaming nacional dedicada exclusivamente a conteúdos focados na população negra.

“Recebi o convite de Licínio Januário [criador], e foi uma grande surpresa quando descobri que eu interpretaria a personagem principal da série”, confessa a cantora. “Eu não esperava, sobretudo neste momento tão diferente de pandemia. Mas foi um grande presente poder revisitar esse lado da cena. Realmente mexeu muito comigo.”

Inspiração

Para Licínio Januário, que criou a série e idealizou a plataforma, Casa da Vó é uma oportunidade de debater um assunto sério por meio do riso.

“A história fala sobre a consequência do racismo estrutural, que faz com que jovens negros não tenham oportunidades dignas no mercado de trabalho. Esse é um dos assuntos mais discutidos no Brasil atual, principalmente devido ao movimento Vidas Negras Importam”, conta.

“Por outro lado, a história da série mostra também como as pessoas negras conseguem levantar a cabeça, sorrir e seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades”, pondera.

Com lançamento marcado para 25 de dezembro, Casa da Vó poderá ser adquirida individualmente no modelo pay-per-view (quando o usuário somente paga pelas séries e pelos filmes que deseja assistir). Para isso, basta acessar o site da plataforma e efetuar a compra.

Casa da Vó terá participações especiais de figuras como o rapper Rincon Sapiência, do ator Wilson Rabelo, de Bacurau (2019), e da influencer Jacy Lima. Januário explica que o objetivo é mostrar a diversidade negra que existe no Brasil.

“A série tem um elenco 99% negro, quebrando os estereótipos que a televisão sempre colocou nas pessoas negras. Fizemos questão de mostrar a nossa diversidade, tendo atores negros de diferentes Estados, representando personagens leves, positivos e inspiradores”, afirma.

Para Margareth Menezes, além de tudo isso, viver Teresa é também uma oportunidade de adquirir novos aprendizados e seguir crescendo dentro da área artística.

“Era tudo muito novo e diferente pra mim. Mas foi também um processo importante de amadurecimento. E a experiência de trabalhar com aquela equipe, aqueles atores, foi fantástica”, comemora. “Foi tudo muito bem construído, o humor é muito inteligente, e é muito, muito divertido. Fazer uma avó foi muito bacana. E a avó tá on mesmo!”